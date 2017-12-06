Видео. Путин объявил об участии в президентских выборах в 2018 году

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Владимир Путин официально объявил, что примет участие в выборах президента России, которые состоятся в 2018 году. Об этом он заявил во время выступления на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода. Вопрос о новом сроке задал сотрудник завода, попросив Путина сделать рабочим такой подарок и заверив, что все они его поддерживают.

«Уверен, что все у нас с вами получится», — добавил глава государства.

Задавший вопрос Путину — старший мастер участка завода ГАЗ Артем Баранов — рассказал, что не сомневался в положительном ответе президента.

«Эта идея у каждого жителя нашей страны, поэтому я просто снял ее, можно сказать, с языка жителей нашей страны, и выразил, думаю, общее мнение», — сказал Баранов журналистам после мероприятия.

Ранее в среду к Путину уже обращались с вопросом об участии в выборах. Тогда он заявил, что примет решение «в ближайшее время».

«Это всегда очень ответственное решение, потому что мотивом может быть только стремление улучшить жизнь людей, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии: если люди доверяют и поддерживают», — ответил Путин ранее в среду на вопрос волонтеров.

До этого Владимир Путин много раз оставлял без ответа вопрос о его возможном выдвижении на новый срок.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. О своем решении участвовать в президентской гонке в частности заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, оппозиционер Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак, бизнесмен Сергей Полонский, один из основателей движения «Наши» Борис Якименко и другие.

novayagazeta.ru