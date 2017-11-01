Серопаспортники Эстонии смогут получать компенсацию за ликвидацию чернобыльской аварии

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Как сообщает rus.err.ee, Рийгикогу принял законодательные поправки, согласно которым повышается пособие репрессированным и будет выплачиваться компенсация ликвидаторам аварии на атомной станции в Чернобыле, не имеющим гражданства, и натурализованным гражданам Эстонии. Размер пособия - 230 евро.

Пособия репрессированным выплачиваются на основании ранее поданного заявления. Новое заявление Департаменту социального страхования должны подать лишь лица, ранее не ходатайствовавшие о получении пособия репрессированным.

Заявление должны подать и те, кто хочет получать пособия для лиц, принудительно направленных на ликвидацию последствий аварии на атомной электростанции в Чернобыле.

Ранее государственное пособие ликвидаторам ядерных аварий выплачивалось лишь гражданам по рождению, согласно Закону о репрессированных.

Поправки вступят в силу с 2018 года.

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