Число вакантных рабочих мест в Эстонии выросло на 15% до 12 700 - статистика

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По данным департамента статистики, на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии количество свободных мест в третьем квартале выросло на 15% почти до 12 700 вакантных рабочих мест, что является наибольшим показателем за последние годы.

По сравнению с третьим кварталом 2016 года, когда число свободных рабочих мест достигло 11 000, в третьем квартале 2017 года число рабочих мест увеличилось на 15%, сообщил в четверг BNS департамент статистики.

В третьем квартале текущего года число рабочих мест было немного больше, чем во втором квартале, когда их было 12 000.По сравнению с первым кварталом, число рабочих мест выросло на 6%.

В общем количестве рабочих мест, т. е. свободные и занятые места вместе, по-прежнему большая часть принадлежит обрабатывающей промышленности — 20%, торговле — 15% и образованию — 10%. Эти сферы деятельности являются также крупнейшими работодателями, поскольку число свободных рабочих мест там также больше всего.

Общее число рабочих мест составило в третьем квартале более 558 000. По сравнению с третьим кварталом прошлого года этот показатель увеличился на 0,7 процента и посравнению со вторым кварталом настоящего года снизился на 0,5 процента.

Показатель свободных рабочих мест выше всего был в образовании — 3,2 процента, в гостиничном секторе и общественном питании — 3,1 процента и в сфере информации и связи — 3 процента. Самым низким показатель свободных рабочих мест был в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и горнодобывающей промышленности — 0,9 процента.

В публичном секторе число свободных рабочих мест по сравнению с прошлым кварталом возросло, но большая часть, или 71 процент свободных рабочих мест, находится в частном секторе. Показатель свободных рабочих мест был выше в принадлежащих государству учреждениях и предприятиях — 2,9 процента и на принадлежащих иностранным частно-правовым лицам предприятиях — 2,8 процента. Самым низким был показатель свободных мест на принадлежащих эстонским частно-правовым лицам предприятиях — 1,9 процента и принадлежащих местным самоуправлениям учреждениях и предприятиях — 2,3 процента.

Большинство вакантных рабочих мест, как и прежде, было в Харьюском уезде — 64 процента, при этом в Таллинне их было 49 процентов, на втором месте Тарту — 10 процентов и на третьем — Ида-Вирумаа, 5 процентов. Меньше свободных рабочих мест было на острове Хийумаа, в Пыльваском, Ляэнеском и Йыгеваском уездах.

Оборот рабочей силы, характеризующий перемещение рабочей силы, то есть, суммарное количество людей, принятых на работу и уволившихся, во втором квартале 2017 года составило почти 94 500, что на 20 процентов больше первого квартаоа года и на 1 процент больше второго квартала 2016 года.

Оборот рабочей силы в сравнении с показателем прошлого года больше всего вырос в сфере обслуживания — на 28 процентов, в гостинично-ресторанном бизнесе — на 20 процентов и в секторе водоснабжения и переработки отходов также на 20 процентов. В горной промышленности оборот рабочей силы составил 32 процента и в перерабатывающей промышленности на 13 процентов. Больше всего принятых на работу и покинувших работу во втором квартале 2017 года было в перерабатывающей промышленности, а также в оптовой и розничной торговле.

BNS