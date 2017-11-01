Правительство объявило сбор 669 резервистов

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Правительство Эстонии провело экстренное заседание в электронной форме, чтобы объявить дополнительные плановые учебные сборы для 669 резервистов, которые пройдут с 6 до 10 декабря 2017 года. Повестки резервистам рассылают Силы обороны.

Командующий Силами обороны подал предложение о проведении дополнительных учебных сборов для 13 механизированного пехотного батальона первой механизированной пехотной бригады. Местом сбора объявлен военный городок в Йыхви, куда получившие повестку обязаны явиться к завтрашнему утру.

«Я хочу заранее поблагодарить явившихся по повестке резервистов, их работодателей, членов их семей и близких за то, что они с пониманием относятся в проведению сборов. Участие в них крайне важно, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Дополнительные учебные сборы позволяют проверить, способна ли Эстония при необходимости быстро усилить свою обороноспособность. Безопасность не возникает сама по себе, поэтому и в мирное время необходимо регулярно проводить учения, чтобы поддерживать способность к быстрому реагированию на всех уровнях – от правительства до формируемых подразделений».

Министр обороны Юри Луйк отметил, что, хотя государство платит компенсацию участвующим в учебных сборах резервистам, все же готовность работодателя компенсировать разницу между выплатой и обычным размером заработной платы или же не вычитать из зарплаты проведенные на сборах дни будет заметным вкладом в дело государственной обороны и примером для остальных. «Я хочу выразить признательность всем работодателям, которые относятся с пониманием к участию своих сотрудников в учебных сборах. Это очень важно. Отсутствие на работе в течение нескольких дней хорошего специалиста может быть серьезной проблемой для некоторых фирм, но таким образом мы вносим ценный вклад в развитие свободной Эстонии».

В соответствии с Законом о государственной обороне правительство может объявлять дополнительные учебные сборы, которые, в отличие от обычных учений, позволяют проверять и отрабатывать способность резервных подразделений в короткие сроки приходить в боевую готовность без действующего обычно требования предварительного оповещения за 120 дней. Также дополнительные сборы позволяют отработать способность принимать решения о боевой готовности на уровне правительства. Подобные учения проводятся и в других странах. Расходы на проведение сборов покрываются из бюджета Министерства обороны.

Резервисты могут проверить, есть ли они в числе обязанных участвовать в сборах, через государственный портал: www.eesti.ee – в рубрике «Riigikaitse», в регистре военнообязанных.

Дополнительную информацию об учениях можно будет получить на пресс-конференции, которая начнется 6 декабря в 12 часов в военном городке Тапа.





