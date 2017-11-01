Правительство хочет создать в регионах более тысячи государственных рабочих мест

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Правительство на совещании во вторник заслушало обзор программы по выводу из столицы рабочих мест государственного сектора. Министерства представили предложения по выводу в другие уезды страны более тысячи рабочих мест. Каждое министерство само составляло предложения из своей юрисдикции и будет самостоятельно заниматься координацией этого процесса.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства.

«Государство заинтересовано в том, чтобы рабочие места, требующие высокой квалификации, были доступны по всей Эстонии. Мы должны добиваться того, чтобы помимо Таллинна и другие уезды развивались в этом направлении. Чтобы местное население не должно было в поисках возможностей для самореализации непременно переезжать в столицу», - cказал, комментируя программу, премьер-министр Юри Ратас.

Министр государственного управления Яак Ааб считает, что, хотя программа по переводу части государственных рабочих мест в уезды уже в стадии планирования, а кое-где перешли и к практическим шагам, все же есть регионы, где нужно приложить дополнительные усилия к тому, чтобы и там возникло больше государственных рабочих мест.

«Вывод рабочих мест государственного сектора из Таллинна является одним из приоритетов правительства. Одинаково привлекательные рабочие места должны быть доступны по всей Эстонии, - сказал министр Ааб. – Беспокоит то, что в ряде уездов в настоящее время слишком мало государственных рабочих мест. Если в Тартумаа, Ида-Вирумаа и Рапламаа все идет по плану, то, например, в Ляэнеском, Пылваском, Валгаском и Выруском, а также еще в нескольких уездах над созданием государственных рабочих мест еще предстоит серьезно работать. Поэтому мы продолжим уже начатую программу совместно с другими министерствами, чтобы создание рабочих мест в уездных центрах стало постоянным и непрерывным процессом».

Рабочие места переводят или планируют переводить, например, за счет увеличения штата в региональных отделениях. Например, это касается Центра государственных вспомогательных услуг, у которого есть отделения в Тарту, Вильянди и Курессааре. Также планируется увеличивать количество рабочих мест в уездах за счет естественной текучки, то есть на место специалиста, уволившегося с работы в Таллинне, будут брать нового человека в одном из уездов. Так планирует поступать, например, Налогово-таможенный департамент.

Есть и такие учреждения, которые полностью переведут свою деятельность в уездный центр. Это, в частности, Эстонская геологическая служба, которая с нового года будет располагаться в Раквере. «Приятно отметить, что при наборе новых кадров все больше государственных учреждений предлагают работу по всей Эстонии, если характер работы это позволяет», - добавил министр Ааб.

В фокусе программы по выводу рабочих мест в уездные центры в первую очередь учреждения правительственного сектора, в которых по данным за прошлый год работало 55 000 человек, 45% из них - в Таллинне. В регионы переводятся в первую очередь такие рабочие места, повседневный характер работы на которых не зависит от местоположения. Из столицы не планируется выводить конституционные институты, министерства и учреждения, предоставляющие услуги населению столицы и ее окрестностей.

Правительство намерено в 2017-2019 году вывести из столицы почти 1000 рабочих мест. Все министерства представляют предложения из своей сферы ответственности, координируют процесс вывода рабочих мест и обосновывают свой выбор. С представленными министерствами предложениями по выводу рабочих мест из столицы можно ознакомиться на домашней странице Министерства финансов.

BNS