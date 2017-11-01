“Аэрофлот” опять отменяет и задерживает рейсы. Пассажиры сидят в самолетах по семь часов

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Проблемы с вылетом самолетов “Аэрофлота” из Шереметьево начались 1 декабря.

Самолеты были готовы к полету, пассажиры прошли на посадку и сели на свои места; багаж и бортовое питание также были уже внутри. Лайнеры не заводили двигатели и простаивали от двух до семи часов. Бывший главный редактор РИА “Новости” Светлана Миронюк рассказала в фейсбуке, как самолет, на котором она должна была лететь в Берлин 1 декабря, вылетел с опозданием в семь часов. “Примерно раз в час капитан врал, что вылет задерживается еще на совсем немного времени, потому что ждем своей очереди на взлет <…> После 4,5 часов ожидания вылета в самолете небольшая группа пассажиров, в том числе я, потребовали вернуть нас в аэропорт <…> Пришлось с телефона зачитывать вслух права пассажира и обязанность и ответственность экипажа. Но только словосочетания „транспортная прокуратура“, „дайте ваши фамилии“ и „я позвоню гендиректору „Аэрофлота“ Виталию Савельеву“ придали динамизма процессу организованной высадки”, — рассказала Миронюк.

В “Аэрофлоте” объяснили задержки тем, что разрешение на вылет не давал аэропорт. По подсчетам авиакомпании, 1 декабря были задержаны 40 внутренних и международных рейсов. В выходные были отменены или задержаны еще минимум 60 рейсов, 4 декабря авиакомпания отменила вылет и прилет 118 рейсов, еще 48 задержаны.

“Самолеты были полностью готовы к полету, но ждали разрешения от Шереметьево. Аэропорт же мог дать его с минуты на минуту или через несколько часов”, — рассказали в “Аэрофлоте”. В компании подчеркнули, что пассажирам на борту раздавали напитки, а вот разогревать еду было нельзя, так как в любой момент могли включить двигатели. Пассажирам настоятельно рекомендовали не выходить, чтобы самолет не улетел без них.

В пресс-службе Шереметьево “Медузе” сказали, что аэропорт ситуацию не комментирует, и все вопросы нужно задавать перевозчику.

Накануне задержек “Аэрофлот” поссорился с Росгидрометом. Госпредприятие “Авиаметтелеком Росгидромета” предоставляло авиакомпании метеорологическую информацию для полетов в аэропортах Москвы и еще в 41 аэропорту России. 21 ноября “Аэрофлот” уведомил Росавиацию, что расторгнет договор с Росгидрометом — стороны не договорились об объеме закупок информации (цена сделки, по оценкам источников “Коммерсанта”, может превышать 5 миллиардов рублей). 25 ноября действие договора закончилось, и “Аэрофлот” начал запрашивать предполетную информацию у диспетчеров — увеличивая их нагрузку, что и могло отразиться на регулярности рейсов. В Росгидромете от комментариев “Медузе” отказались. 4 декабря правительство обязало “Аэрофлот” продлить договор с Росгидрометом как минимум до января 2018 года.



По правилам перевозок “Аэрофлот” имел право не высаживать из самолета пассажиров большинства задержанных рейсов. Если посадка пассажиров была осуществлена, то тут ничего нельзя сделать, сказали “Медузе” в приемной по защите прав потребителя Москвы и Московской области. “Если они проводят в самолете 4 часа, то их обязаны отправить обратно в зону ожидания, — говорят в приемной. — В самолете же „Аэрофлот“ обязан их кормить, предоставлять туалет общего пользования и держать в курсе дела”. Пассажир может обратиться к главному стюарду, и тот должен предоставить информацию о планируемом времени взлета. Пилот может (но не обязан) предоставлять информацию по громкой связи.

“Аэрофлот” не первый раз отменяет столько рейсов. 1 и 2 марта 2016 года было аннулировано более 60 рейсов крупнейшего авиаперевозчика страны, 10 и 11 ноября 2016 года компания отменила 89 рейсов, 14 августа 2017-го — еще 20. Каждый раз “Аэрофлот” объяснял задержки погодными условиями. Обычно “Аэрофлот” или возвращал деньги за перелет, или переоформлял вылет на другую дату.

1 декабря 2017 года в Шереметьево было от 0 градусов до минус 2 градусов, вечером и ночью шел снег. Вечером 4 декабря, по данным Gismeteo, в Шереметьево был снег и минус 1 градус.