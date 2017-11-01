Мотивация связанных с председательством чиновников станет проблемой

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Премьер-министр Юри Ратас признал во вторник в Рийгикогу, что мотивирование руководивших председательством Эстонии в Совете ЕС чиновников после окончания периода председательства в январе может стать проблемой.

«Это действительно проблема, это прежде всего вопрос человеческой мотивации, соответствующие сигналы уже поступали», - сказал Ратас, выступая в Рийгикогу с отчетом о политике правительства по ЕС.

Премьер-министр упомянул чиновников, которые занимались подготовкой и шесть месяцев руководили переговорами в рабочих группах Совета ЕС — они обладают опытом международной работы и после 1 января 2018 года могут задаться вопросом о своей дальнейшей работе.

«Это крепкий орешек, нельзя сказать этим людям, чтобы они ждали следующего председательства. Это не мотивирует. Это сложная проблема: как мотивировать людей с огромным багажом опыта», - признал Ратас.

«В любом случае, я согласен с тем, что этот вопрос стоит поднимать», - отметил Ратас в ответ на соответствующий вопрос бывшего премьер-министра, члена реформистской фракции Таави Рыйваса.

BNS