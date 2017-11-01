В среду в честь столетия Финляндии в Эстонии поднимут государственные флаги

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6 декабря в Финляндии отмечают столетие провозглашения независимости, правительство решило в честь этого события отдать распоряжение всем государственным и муниципальным учреждениям, а также публично-правовым юридическим лицам вывесить эстонские флаги, сообщила государственная канцелярия. Эстонские флаги в этот день также могут вывесить и все домохозяйства, предприятия и организации.

Государственный флаг поднимают на рассвете или не позднее 8 часов утра и спускают на закате или не позже 22 часов.

Финляндия стала независимой 6 декабря 1917 года. Республику провозгласили после большевистского переворота в России, когда Эдускунд, парламент входившего в состав Российской империи Великого княжества Финляндского, 15 ноября объявил себя высшей властью в Финляндии, а затем 6 декабря объявил Финляндию независимым государством.

В честь столетия Финляндии в Эстонии уже прошел ряд предприятий. Эстония также участвует в посвященной юбилею всемирной акции городского освещения — 6 декабря в цвета финского флага окрасятся Дом Стенбока и здание театра Vanemuine.

BNS