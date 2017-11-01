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В миреСторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса

Дата публикации: Сегодня, 14:12 Просмотрено: 70

Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса

 

Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса, где его удерживали силовики, и пытались увезти, передает корреспондент РИА Новости.

Политик был задержан силовиками еще утром, но до сих пор правоохранителям не удавалось вывезти Саакашвили.

Сначала сторонники политика забрались на микроавтобус и взломали заднюю дверь, после этого освободили Саакашвили силой.

Освободив его из микроавтобуса, сторонники окружили политика и уводят его от силовиков. При этом из толпы Саакашвили показывал одну руку, на которой одеты наручники.

 

Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса

 

 

Власти Украины задержали Саакашвили, ему грозит до пяти лет тюрьмы

Экс-губернатор Одесской области и лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили задержан во вторник в Киеве в ходе следственных действий Генпрокуратуры Украины.

На сайте Службы безопасности Украины (СБУ) сообщается, что Саакашвили задержан в рамках дела, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины ("Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности"). По этой статье грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Ранее адвокат политика Павел Богомазов заявлял прессе, что Саакашвили обвиняется в попытке совершения госпереворота на Украине. "Саакашвили обвиняют в попытке свержения конституционного строя", — сказал адвокат.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины утром во вторник попытались проникнуть в киевскую квартиру Саакашвили. Об этом, в частности, написал в Facebook соратник политика, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. "В двери квартиры (ломятся), не дают адвокату даже права зайти, чтобы провести обыски или доследственные действия с участием адвоката. Вы такое где-нибудь слышали?" — написал Сакварелидзе.

Сам политик выбрался на крышу своего дома и не подпускал к себе сотрудников СБ.

"Спецназовцы сняли Михаила Саакашвили с крыши его дома", — рассказал в эфире "Общественного ТВ" внефракционный депутат Верховной рады Виктор Чумак.

Как передали очевидцы с места событий, Саакашвили в наручниках был выведен из дома по ул.Костельной, 7 в центре Киева. Его сторонники пытались помешать отправке политика в СИЗО, но безуспешно.

"Его посадили в машину и увезли. Готовится подозрение и в дальнейшем будет избрана мера пресечения", — сообщил собеседник агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах.

Также сообщалось, экс-президент Грузии, находясь на крыше, назвал президента Украины Петра Порошенко вором, призвав сторонников не допустить своего похищения силовиками лидера Украины. "Порошенко — вор, Порошенко — изменник народа Украины. Что бы со мной ни произошло… Народ, я призываю выйти на улицы и продолжать бороться… Прошу украинцев не допустить моего похищения. Не допустите беззакония и воровства Порошенко и его банды!" — прокричал с крыши Саакашвили, слова которого приводит ТАСС.

Как передает корреспондент Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1", Саакашвили также заявил, что, если до него дотронутся, он прыгнет с крыши. "К дому прибыли спасатели и медики. Одного из соратников экс-президента Грузии госпитализировали якобы с переломом руки и ноги", — говорится в сообщении.

 

 

Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса

 

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