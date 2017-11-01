"Что не запрещено, то разрешено!" В результате новой схемы Эстонию заполонили авто с чешскими номерами

Дата публикации: Вчера, 15:48 Просмотрено: 674

В последнее время на улицах Таллинна можно заметить шикарные автомобили с чешскими номерами, преимущественно Mercedes-Benz. Эти машины однако ознаменовывают не прибытие в Эстонию богатых бизнесменов из Праги, а изобретательность продавцов автомобилей, пишет Eesti Päevaleht.

Автомобили, о которых идет речь, предназначены для продажи на внутреннем рынке Чехии, но посредством JMV Motors их могут приобрести и проживающие в Эстонии клиенты. Согласно условию производителя, автомобили должны до года (в зависимости от марки и модели) числиться в чешском регистре, после чего их можно перепродать. В связи с этим JMV Motors сначала сдает клиенту автомобиль в аренду, а по истечению установленного срока оформляет акт купли-продажи, и авто заносится в эстонский регистр.

Конкуренты таким положением дел недовольны, поскольку автомобили из Чехии дешевле.

По словам исполнительного директора Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Анро Силлата, проведенный ими контроль не выявил в этой схеме ничего запрещенного. ”Мы провели тщательное расследование, и, несмотря на то, что мы не можем утверждать, что все прибывшие из Чехии автомобили чисты, в случае с JMV Motors мы не выявили ничего подозрительного”, — сказал он и добавил, что речь идет просто о ”нетрадиционной форме продажи и необычной конкуренции”. ”Все, что не запрещено, в свободном предпринимательстве разрешено”, — резюмировал Силлат.

Ведущий налоговый аудитор Налогово-таможенного департамента Сийм Тамме отметил, что речь идет не об уклонении от уплаты налогов, а об установленном продавцом условии. ”При этом большинство данных автомобилей все же по истечению установленного продавцом срока регистрируются в Эстонии. До этого времени они ездят с иностранными номерами. На похожих условиях в Эстонию прибывают автомобили, например, из Латвии”, — сказал он.

Того же мнению придерживается Департамент полиции и погранохраны. ”Законом предусмотрено наказание, если автомобиль не зарегистрирован в Эстонии. Но поскольку речь идет о договоре аренды, то регистрировать никто не заставляет. Арендовать авто в Чехии может любой, обязательство по регистрации возникает только с договором купли-продажи”, — сказала ведущий чиновник по охране правопорядка департамента Сирле Лойк.