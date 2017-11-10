Россия отдаст деньги иностранцам

Дата публикации: Вчера, 15:24 Просмотрено: 130

Госдума приняла во втором основном чтении законопроект о введении в России системы tax free. Это позволит иностранцам вернуть 18% налога на добавленную стоимость на товары, купленные в РФ. Воспользоваться tax free смогут болельщики, которые приедут в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Эксперты при этом отмечают, что не стоит рассчитывать на то, что возврат налогов привлечет много новых туристов.

Вернуть 18% НДС уже в следующем году смогут граждане тех стран, которые не входят в Евразийский экономический союз. Сумма покупки должна быть не меньше 10 тысяч рублей. Получить налоговый возврат нельзя будет с подакцизных товаров, например, алкоголя.

Процедура возврата аналогична тем, которые существуют в других странах. При совершении покупки необходимо выписать чек tax free, а затем пройти через таможенный контроль и получить отметку в специальных пунктах пропуска при выезде из России.

Система должна быть запущена и обкатана до начала чемпионата мира по футболу в июне 2018 года.

В Минпромторге «Газете.Ru» пояснили, что по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона (ему еще надо пройти третье чтение в Госдуме, Совет Федерации и президента) система tax free может быть организована на основе бумажного документооборота, а с 1 октября 2018 года предполагается ее реализация уже в электронной форме.

В ведомстве отмечают, что «система tax free является общеизвестной мерой государственной поддержки торговли». Поэтому ее реализацию «нельзя привязывать исключительно к проведению каких-либо мероприятий».

«По нашим оценкам, реализация эксперимента в полном объеме позитивно отразится на динамике товарооборота, увеличит привлекательность российской торговли для туристов и тем самым простимулирует рост туристических расходов на осуществление покупок», — считают в Минпромторге.

По мнению Дмитрия Горина, генерального директора компании «ВИП Сервис», новшество будет интересно прежде всего туристам из Китая.

«Китайские туристы занимают первое место среди путешественников в Россию. Они очень часто совмещают познавательно-экскурсионные туры с походами по магазинам», — рассказывает эксперт.

Он обращает внимание, что за границей чек на покупки китайцами составляет в среднем 1,5 тыс. долларов. В Москве и других крупных городах России тоже хороший шоппинг, учитывая, что присутствуют почти все люксовые бренды, поклонниками которых являются туристы из Китая.

Также tax free будет интересна путешественникам из Ирана и Юной Кореи — наиболее динамично растущие рынки по въезду, считает Дмитрий Горин.



По данным платежной системы Masterсard, в одной только Москве иностранные туристы в 2016 году потратили чуть более $1 млрд.



В то же время эксперты отмечают, что привлечению туристов больше способствует упрощение визового режима, а не возврат налогов. Упрощение визового режима для организованных групп из Китая дало очень сильный приток туристов из Поднебесной, подчеркивает Аркадий Гинес, директор по развитию OneTwoTrip.

По итогам прошлого года в России побывали 1,2 млн туристов из КНР. В этом году данный показатель увеличился еще на 20%, отметил он.

Важным аспектом также будет простота оформления возврата налога и другие процедурные моменты. Если оформить tax free будет сложно, то и массово пользоваться им не будут, а эффект от его внедрения будет минимальным, говорят эксперты.

Константин Ханин, юрист правового департамента HEADS Consulting, полагает, что tax free не может стать единственным якорем, который гарантированно нарастит турпоток в Россию.

Причин несколько. Во многие страны приезжать можно почти круглый год, а в России активный период притока туристов длится с апреля по сентябрь. Кроме того, в России стоимость люксовых марок зачастую дороже, чем в той же Европе, в силу того, что все производство находится за границей.

«Наличие tax free в магазинах для иностранца такую покупку не удешевит, поэтому либо она будет совершена просто для того, чтобы оставить воспоминание, что это было куплено в России, либо вещи просто не купят, так как невыгодно даже с tax free», — считает эксперт.

Tax free в России начнут внедрять сначала в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Министерство промышленности и торговли должно будет определить перечень торговых организаций, участвующих в возврате налога.

газета.ru





