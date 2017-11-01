4 декабря отмечают День писем Деду Морозу

Дата публикации: Вчера, 13:48 Просмотрено: 122

Как сообщает rus.err.ee, обычно именно в этот день во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу, или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка, которые обязательно будут доставлены новогоднему Деду Морозу.

Дата для праздника выбрана вполне логично - скоро Новый год, все в предвкушении чудес и торжества, подарков и сюрпризов, везде идет подготовка к празднику, украшаются елки, загораются праздничные огни. Самое время загадывать заветные желания и писать письмо главному волшебнику - Деду Морозу. К тому же этого промежутка времени хватит, чтобы письма дошли до своего адресата.

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