Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

В мире4 декабря отмечают День писем Деду Морозу

Дата публикации: Вчера, 13:48 Просмотрено: 122

4 декабря отмечают День писем Деду Морозу

Как сообщает rus.err.ee, обычно именно в этот день во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу, или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка, которые обязательно будут доставлены новогоднему Деду Морозу.
Дата для праздника выбрана вполне логично - скоро Новый год, все в предвкушении чудес и торжества, подарков и сюрпризов, везде идет подготовка к празднику, украшаются елки, загораются праздничные огни. Самое время загадывать заветные желания и писать письмо главному волшебнику - Деду Морозу. К тому же этого промежутка времени хватит, чтобы письма дошли до своего адресата.

 

rus.err.ee

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
шесть - четыре (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100