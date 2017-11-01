В воскресенье будет зажжена первая свеча адвента

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В воскресенье в 14 часов на Ратушной площади будет зажжена первая свеча адвента (название предрождественского периода, принятое в среде христиан католической церкви и некоторых протестантских деноминаций,например, у лютеран; время ожидания, во время которого христиане готовятся к Рождеству). Поскольку христианский праздник объявлен в Эстонии государственным, то зажигать свечу адвента будут мэр Таллинна Таави Аас и таллинский пробст Яан Таммсалу, сообщила BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.

На церемонии выступят камерные хоры прихода Яановской (св. Иоанна) церкви, Пеэтельского прихода, прихода Святодуховской церкви, Виймсиского прихода, Таллинский камерный хор и концертный хор прихода Карловской церкви.

Рождественская елка была установлена на Ратушной площади уже 9 ноября. Нынче она привезена из Вяэна-Йыэсуу. Елке около полусотни лет.

BNS