Начинается фотоконкурс "Времена года в Таллинне 2017"

Дата публикации: Сегодня, 12:28 Просмотрено: 73

С 3 декабря 2017 года по 21 января 2018 года Таллинский коммунальный департамент проводит очередной конкурс электронных фотографий "Времена года в Таллинне 2017", цель которого увековечить происходившие в городе события, деятельность людей и изменения в картине города в разные времена года.

Снимки могут быть сделаны в течение всего 2017 и января 2018 года.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте fotokonkurss.ee.

Работы можно представлять с 3 декабря нынешнего до 15 января следующего года. Опубликованы удовлетворяющие условиям конкурса снимки будут 16 января. Общественное голосование пройдет с 16 по 21 января на сайте конкурса. Оно определит любимый снимок публики. Комиссия установит лучшие конкурсные работы - победителя и 10 призеров . Присылать можно до 4 фотографий. Они не обязательно должны представлять собой серию на одну тему.

Определенный комиссией победитель получит зеркальную камеру Nikon D3400+18-55mm VR Kit Black.

Удачи на съемках!

BNS