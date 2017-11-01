Литва передаст Украине оружие приблизительно на 2 млн евро

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В среду правительство Литвы решило передать Украине вооружения и боеприпасы почти на 2 млн евро, сообщило Министерство обороны Литвы.

По сообщению министерства, Украине будет передано не используемое литовской армией вооружение, которое использовалось до его замены по стандартам НАТО.

Основную часть передаваемого вооружения составят более 7 тыс. автоматов Калашникова, почти 2 млн. единиц патронов.

Также передается более 80 пулеметов, более десяти минометов, противотанковое и прочие вооружения.

"Передача имущества является частью последовательной и всесторонней помощи Литвы Украине в укреплении оборонных мощностей и обеспечении суверенитета государства", - цитируются в сообщении слова министра обороны Раймундаса Кароблиса.

Литва не в первый раз передает Украине ненужные вооружения, а в первый раз эта передача состоялась в 2014 год, когда на востоке Украины начался конфликт между поддерживаемыми Россией сепаратистами и правительственными силами.

По этому поводу Москва выразила официальный протест Вильнюсу.

BNS