Эстония достигла единодушия со странами ЕС по налогообложению в дигительной экономике

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Эстония как председатель ЕС в среду в Брюсселе достигла с союзными странами единодушия относительно того, в каком направлении развивать международное налогообложение в дигительной экономике.

"Мы достигли согласия по всем заключениям совета относительно налогообложения в дигительной экономике", - сообщила в среду вечером в соцсетях постоянный представитель Эстонии при ЕС посол Кая Таэл.

Заключения относительно налогообложения в дигительной экономике должен 5 декабря принять совет по вопросам экономики и финансов ЕС (Ecofin). В положениях, по которым достигнуто согласие, закреплены направления дальнейшего развития налогообложения в дигительной экономике.

Дигительное налогообложение означает свод налоговых правил, разработанных таким образом, чтобы союзным странам было обеспечено справедливое поступление доходов по налогам в справедливом объеме и в правильном месте право от предприятий, работающих на основании дигитальных моделей.

По данным BNS, после решения совета Еврокомиссия должна принять решение по предложениям о дигитальном налогообложении весной следующего года. Быстрое продвижение ЕС в вопросе дигитального налогообложения - ясный сигнал другим ведущим демократическим экономикам мира из Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) о перспективах глобального решения этого вопроса.

BNS