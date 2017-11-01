В Раквере появится церковь с тренажерным залом и баней

Дата публикации: Сегодня, 11:35 Просмотренно: 20

Эскиз интерьера церкви.

Как сообщает rus.err.ee, на месте старой церкви Кармели в Раквере появится новая, в которой будет кафе, спортивный зал и баня.

Пастор прихода Кармели Гуннар Котиесен сказал изданию Virumaa Teataja, что новое здание церкви необходимо потому, что нынешнее, построенное в 1933 году, амортизировалось и стало маленьким, передает ERR Uudised.

Для строительства нового здания церкви был организован архитектурный конкурс. Оно должно составлять ансамбль с соседними зданиями – школой Каурикооли, будущим концертным домом имени Пярта, гимназией Раквере и возможной государственной гимназией.

Согласно предварительному бюджету, строительство нового церковного здания обойдется в 1,1 млн евро, 600 000 уже собрано.

По самому оптимистичному сценарию, приход Кармели сможет провести Рождественскую службу в новой церкви уже в 2018 году, но более реален вариант, что здание будет готово к концу 2019 года.

Приход Кармели в Раквере принадлежит Эстонскому союзу приходов евангельских христиан и баптистов.





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