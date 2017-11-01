В третьем квартале средняя брутто-зарплата выросла на 7,4 процента до 1242 евро

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В третьем квартале средняя брутто-зарплата выросла в годовом сравнении на 7,4 процента до 1201 евро; годовой рост зарплаты ускорялся второй квартал подряд, сообщил в среду департамент статистики.

В июле средняя месячная брутто-зарплата составила 1201, в августе 1180, в сентябре 1224 евро. По сравнению с предыдущим кварталом брутто-зарплата снизилась на 3,3 процента, главным образом из-за уменьшения премий и дополнительных выплат.

Средняя почасова оплата в тртеьем квартале 2017 года составила 7,22 евро, по сравнению с предыдущим кварталом она поизилась на 3,7 процента, а за год выросла на 9,1 процента.

Реальная зарплата, учитывающая влияние изменений индекса потребительских цен, по сравнению с третьим кварталом 2016 года из-за роста потребительских цен по-прежнему росла медленнее средней месячной брутто-зарплаты — на 3,7 процента. Реальная зарплата росла по сравнению с тем же кварталом предыдущего года со второй половины 2011 года.

Средняя брутто-зарплата в третьем квартале 2017 года была по-прежнему выше всего в секторе информации и связи, а также финансов и недвижимости — 2109 и 1914 евро соответственно. По сравнению с третьим кварталом 2016 года она выросла заметнее всего, на 12 процентов, в горной промышленности, строительстве, в секторе информации и связи. За год рседняя брутто-зарплата в третьем квартале 2017 года процента выросла во всех отраслях, за исключением сельского и лесного хозяйства и рыбной отрасли, где понижением в годовом сравнении составило 1 процент.

По уездам средняя месячная брутто-зарплата была в третьем квартале 2017 года выше всего в Харьюском ( 1337 евро) и Тартуском (1199 евро) уездах и ниже всего на Хийумаа (879 евро ) и в Саареском уезде (862 евро).

Согласно исследованию статистики зарплат, в третьем квартале 2017 года округленное до работы на полную ставку число работников было на 1,2 процента ниже в квартальном и на 4,1 процента выше в годовом сравнении.

За год число работников выросло на 6 процентов в частном секторе, а в публичном осталось на уровне третьего квартала прошлого года.

В третьем квартале 2017 года средние затраты работодателя на рабочую силу составили на наемного работника 1618 евро в месяц и 11,42 евро в час. Средние месячные затраты на рабочую силу на одного наемного работника выросли за год на 7,3 процента.

Департамент статистики проводит исследования статистики зарплат по международной методике с 1992 года. В 2017 году в выборку входят 12 349 предприятий, учреждений и организаций.

BNS