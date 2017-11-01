Эстония предоставит международным организациям ООН на гуманитарные цели 820 000 евро

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Из сумм, предусмотренных на гуманитарную помощь и помощь по развитию, МИД Эстонии предоставит различным международным организациям, программам по развитию и фондом в общей сложности 820 000 евро.

Из предусмотренных на гуманитарную помощь и помощь по развитию в бюджете нынешнего года сумм МИД направит 75 000 евро программам развития ООН будущего года, говорится в регистре докмуентов МИД. Детский фонд UNICEF Эстония поддержит суммой в 150 000 евро, Фонд Народностей ООН суммой в 60 000, а на развитие инициативы ООН по образованию девочек 30 000 евро.

80 000 евро Эстония направит в агентство ООН по развитию равенства полов и прав женщин, 75 000 евро в фонд строительства мира, 30 000 евро в поддержку работы специального представителя генсека ООН по борьбе с сексуальным насилием в регионах вооруженных конфликтов, 30 000 евро в поддержку работы специального представителя генсека ООН по вопросам детей в регионах вооруженных конфликтов в будущем году.

В поддержку работы экспертов ООН по борьбе с сексуальным насилием в регионах вооруженных конфликтов Эстония направит 50 000 евро, в поддержку фонда ООН коренных народов 20 000 евро, в поддержку форума ООН коренных народов 10 000 eurot, в поддержку деятельности бюро ООН по борьбе с преступностью и наркоманией 5000 евро, в поддержку работы секретариата межправительственной органиазции Transparency International 40 000 eurot.

50 000 евро Эстония направит в Европейский фонд поддержки демократии, 50 000 евро — в Целевой фонд защитников дигитальной свободы, 20 000 евро в Целевой фонд прогрмамы развития Doha, 15 000 евро — на повышение эффективности сотрудничества ВТО с малоразвитыми государствами и 30 000 евро в поддержку наблюдательной миссии ООН по состоянию прав человека на Украине в будущем году.

BNS