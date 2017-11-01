Maxima: 1 января – выходной

Дата публикации: Сегодня, 10:03 Просмотренно: 48

В рождество коллективы магазинов Maxima будут работать меньше, а в первый день нового года – отдыхать.

Торговая сеть Maxima сократит время работы магазинов в рождественские праздники, изменив время их открытия и закрытия на 1-5 часов. 1 января 2018

года все магазины торговой сети будут закрыты.

«Данное решение – золотая середина между интересами покупателей и работников. Точнее, клиенты смогут в подходящее им время приобрести все необходимое, наши работники – уделить в праздники больше времени себе и близким», – пояснил председатель правления Maxima Eesti Вигинтас Шапокас.

По словам Вигинтаса Шапокаса, в основе решения лежит анализ отзывов работников торговой сети и покупательская статистика.

«Станет ли это традицией и в случае других праздников, решим, проведя новый анализ в начале нового года. Сейчас надеемся, что такую же заботу к

покупателям и работникам уже в этом году проявят и другие торговцы», – сказал председатель правления Maxima Eesti Вигинтас Шапокас.

Сегодня в 76 магазинах Maxima по всей Эстонии работает порядка 2700 человек. Ежедневно они обслуживают не менее 170 000 покупателей.

BNS