Около 60 000 туристов заблокировано в аэропорту Бали из-за извержения вулкана

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Извержение вулкана на популярном у туристов индонезийском острове вынудило власти закрыть пока на сутки международный аэропорт.

Свыше 59 000 туристов, намеревавшихся вылететь домой, скопилось в международном аэропорту острова Бали. Об этом сообщил официальный представитель аэропорта в понедельник, 27 ноября. В связи с извержением вулкана Анунг аэропорт закрыт с утра на 24 часа. Решение о закрытии было принято в связи с тем, что пепел, поднявшийся в воздух после извержения вулкана, достиг воздушного пространства над аэропортом.

Руководство воздушной гавани отменило 445 рейсов. Самолеты, летящие на Балу, разворачивают в воздухе и отправляют в аэропорты Джакарты, Сингапура и других городов.

В субботу произошло второе за неделю извержение вулкана. Вулканический пепел поднялся на высоту 3000 метров и засыпал тонким слоем близлежащие населенные пункты. Власти острова уже эвакуировали 24 тысячи жителей населенных пунктов, находящихся на расстоянии 5-8 километров от вулкана. Эксперты предполагают, что выбросы пепла и газов из вулкана продолжатся в ближайшие дни, не исключено и извержение лавы.

Главный вулканолог Индонезии Геде Сутаника заявил, что степень опасности в связи с вулканической активностью повышена до максимальный.

Самое крупное извержение вулкана в двадцатом веке, приведшее к гибели более тысячи человек, произошло в 1963 году. Бали является популярным курортным островом. Ежегодно его посещают до пяти миллионов туристов.