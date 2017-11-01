В Эстонии обновят закон о защите персональных данных

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Как сообщате rus.err.ee, действовавший до сих пор закон с мая 2018 года прекратит действие, поскольку с этого времени право на защиту персональных данных будет регулироваться постановлением Европарламента.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, быстрое развитие технологий и глобализация привели к появлению новых вызовов в области защиты персональных данных.

"Заметно увеличился масштаб сбора и передачи персональных данных. Технологии позволяют людям и госучреждениям в беспрецедентном объеме использовать персональные данные в своей деятельности. Европейская комиссия выразила мнение, что правила защиты персональных данных нуждаются в основательной реформе, чтобы можно было укрепить право на неприкосновенность личной жизни в интернете и стимулировать европейскую дигитальную экономику. Мы планируем провести реформу минимально задевающим предпринимательскую нагрузку и прозрачность образом", - подчеркнул министр.

Также будет перенята директива Европарламента, касающаяся защиты людей в связи с обработкой персональных данных в случаях, касающихся предупреждения, расследования и раскрытия преступлений, а также привлечения к ответственности за них.

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