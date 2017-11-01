В воскресенье в Таллиннском зоопарке отмечают день рождения трех белых медведей 

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Иллюстративное фот с сайта Таллиннского зоопарка.

В воскресенье в Таллиннском зоопарке отмечают день рождения трех живущих в нем белых медведей — Норы, Норда и Арона.

Нора и Норд родились 24 ноября, а Арон 26 ноября, сообщил пресс-секретарь зоопарка BNS в пятницу. Поскольку дни рождения медведей настолько близко, их решили отметить одновременно, в воскресенье, 26 ноября. Посетителей с 10 утра ждут в обиталище белых медведей вблизи северных ворот зоопарка (Палдиское шоссе, 10).

Родившемуся в Шёнбруннском зоопарке медведю Норду исполнилось 16 лет, а его потомству — дочери Норе и сыну Арону — четыре года и год соответственно. Медведям подарят на день рождения подарки, посетителям о них расскажут Алексей Туровский и Анне Салунеэм.

По сообщению пресс-секретаря, праздник делает особенным то обстоятельство, что в начале декабря Нора уедет из Таллинна в новый дом, в Шёнбруннский зоопарк. Норда при первой возможности переведут из старого вольера для белых медведей в новый, открывшийся в начале октября.

Предпоследняя неделя ноября объявлена общеевропейской неделей сокращения отходов. Сокращение отходов наряду с предотвращением потепления климата и ограничением попадания токсичных загрязняющих веществ в арктическую экосистему играет крайне важную роль в сохранности природной среды обитания белых медведей.

BNS