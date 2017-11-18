На выходных ID-карты можно обновить в торговых центрах

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На этих выходных сотрудники департамента полиции и погранохраны (PPA) снова ждут во временных бюро обслуживания в разных торговых центрах по всей Эстонии владельцев ID-карт, которым нужна помощь в обновлении сертификатов.

«На прошлых выходных мы обновляли сертификаты ID-карт в торговых центрах в четырех городах. Интерес людей был большой, отзывы очень хорошие, поэтому мы решили снова открыть временные бюро обслуживания и в эту субботу и воскресенье в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну», - сказала советник-эксперт бюро идентитета и статусов PPA Анита Соколова в четверг.

Соколова добавила, что обновление сертификатов на месте займет всего несколько минут, но следует учесть, что во временных бюро обслуживания могут быть очереди. Как в постоянных, так и во временных бюро обслуживания сертификаты карты может обновить лишь владелец карты лично. «Для обновления сертификатов нельзя передавать ID-карту третьим лицам», - добавила она.

Быстрее и удобнее всего свою карту можно обновить дистанционно в своем компьютере. «Если это не удалось или вам нужна помощь, то ждем вас в бюро. У людей, которые не пользуются картой электронным образом постоянно и не пользуются услугами, для которых надо вводить PIN-коды ID-карты, есть время обновить сертификаты до конца марта», - сказала Соколова.

Сертификаты ID-карт можно обновить на выходных в представительствах Elisa в торговых центрах Ulemiste и Rocca al Mare в Таллинне, Lounakeskus в Тарту, представительстве Elisa в Kaubamaja и представительстве Telia в Port Artur в Пярну, а также в центре Astri в Нарве.

BNS