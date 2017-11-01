В этом году рождественская почтовая марка пахнет корицей

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В этом году почтовое предприятие Omniva выпустит рождественскую почтовую марку с запахом корицы, тираж марки составит около 1,5 млн.

В этом году рождественская почтовая марка будет пахнуть корицей, комплект из четырех марок оформлен художником Индреком Ильвесом, будет напечатано 350 000 комплектов, сообщила Omniva. Таким образом, всего будет напечатано 1,4 млн марок. Один комплект стоит 3 евро, тариф одной марки 75 центов.

«Поскольку выпущенная в прошлом году почтовая марка с запахом имбирного печенья оказалась настолько популярной, что закончилась к рождеству, мы решили продолжить традицию ароматизированных рождественских марок. В отличие от прошлого года в этом году у марок также особенная форма», - сказала директор в сфере почтового бизнеса Omniva Мари Аллесе.

«Прошлый год показал, что, хотя писем в целом посылают меньше, рождественские открытки пользуются все большей популярностью. Марка с запахом корицы сделает теплые рождественские поздравления еще эмоциональнее», - добавила она.

Все марки комплекта разной формы — в него входят, например, марки в форме елки и елочного украшения. В комплект также входят наклейки, которыми можно украсить конверт, и две наклейки PAR AVION на случай, если открытку отправят за границу.

Одна марка позволяет отправить письмо в пределах Эстонии, а две — по всему миру. Средства с продажи марок пойдут также на поддержку Детской деревни SOS.

24 ноября также выйдут конверты первого дня, а в почтовой конторе по Нарвскому шоссе, 1 в Таллинне также будут использоваться штемпели первого дня.

BNS







