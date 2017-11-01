ЕС и Соединенное Королевство должны вместе сделать следующий шаг на переговорах

Дата публикации: Сегодня, 11:22 Просмотренно: 35

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала в пятницу утром в Брюсселе, что Великобритания и ЕС должны на переговорах по Брекзиту вместе сделать следующий шаг и перейти на следующий этап переговоров.

«Сегодня я встречусь здесь и с президентом Туском, чтобы обсудить наши позитивные дискуссии и переговоры, сфокусировавшиь на будущем глубоком и особенном партнерстве», - сказала прибывшая на проходящий в Брюсселе саммит ЕС по Восточному партнерству Мэй и добавила, что переговоры продолжаются.

«Я четко заявляю, что мы должны вместе совершить следующий шаг, чтобы Соединенное Королевство и ЕС перешли на следующий этап», - сказала она.

Еще на октябрьском заседании Европейского совета планировалось одобрить развитие переговоров по Брекзиту, что позволило бы перейти ко второму этапу, но из-за незначительного прогресса лидеры ЕС этого не сделали. Теперь ожидается, что прогресс на переговорах будет признан удовлетворительным на предстоящем 14-15 декабря заседании. На втором этапе переговоров будут определены будущие отношения между ЕС и Соединенным Королевством.

Главным камнем преткновения является счет за выход Великобритании из ЕС.

ЕС предположительно представил Соединенному Королевству счет за выход в размере около 60 млрд евро, а британское правительство до сих пор не согласилось его оплатить. Соединенное Королевство, которое в марте 2019 года выйдет из ЕС, обещало покрыть свою долю бюджета ЕС до конца действующих бюджетных рамок в 2020 году, но ЕС рассчитывает на то, чтобы Великобритания также подтвердила согласие с обязательствами, оплата которых может произойти позже, вроде выданных ЕС кредитных гарантий или пенсий еврочиновников.

BNS