Рейнсалу хочет ограничить право на членство в руководстве фирм

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Министр юстиции Урмас Рейнсалу хочет снизить систематически возникающую неплатежеспособность работодателей, а также сократить количество случаев махинаций с использованием подставных лиц («танкистов»), для этого планируется ввести дополнительные ограничения и создать институт неплатежеспособности.

Рейнсалу обратился к правительству с десятком предложений, которые в том числе предусматривают ограничение права определенных лиц на членство в руководящих органах предприятия, увеличение прав кредиторов на получение активов из конкурсной массы и запрет на отчуждение имущества в предприятиях, не исполнивших обязанность вести отчетность.

В то же время, министр отмечает в ряде предложений, что их выполнение существенно нарушило бы перечисленные в конституции принципы свободы предпринимательства и права собственности.

По словам Рейнсалу, Министерство юстиции при разработке представленных правительству предложений сотрудничало с союзом кредиторов и торгово-промышленной палатой. Рейнсалу ждет от правительства оценки целесообразности и пропорциональности предложенных методов.

«Цель — защитить честно работающие предприятия и участников рынка, поставить заслон на пути использования услуг профессиональных ликвидаторов фирм, «танкистов», ограничить распространение безответственного предпринимательства, когда с легким сердцем за свои долги заставляют расплачиваться кредиторов», - сообщил Рейнсалу BNS в июне. В то время он планировал представить правительству соответствующие предложения осенью.

«Принцип состоит в том, чтобы установить дополнительные требования к члену правления коммерческого объединения, - пояснил Рейнсалу. - Пока он до того в качестве члена руководящего органа другого юридического лица не представил отчет о результатах его хозяйственного года, он не может быть ни членом правления, ни ликвидатором другого коммерческого объединения».

«Помимо того, должен действовать дополнительный коммерческий запрет для члена правления юридического лица, в отношении которого банкротное делопроизводство осталось незавершенным в силу истечения сроков», - добавил Рейнсалу.

Например, в качестве «танкистов» действовали заключенные. Согласно предложению, отбывающим наказание в учреждениях заключения лицам должно быть запрещено состоять в руководстве предприятия.

«Предприятиям также должно быть сложнее делиться или объединяться при угрозе неплатежеспособности, а также срок устаревания должен приостанавливаться во время санации», - сказал министр.

Наряду с поправками к законодательству министерство также планирует создать институт неплатежеспособности аналогично действующим в ближайших странах (например, финским обмудсменом по неплатежеспособности).

В задачи института входил бы надзор в рамках делопроизводства по неплатежеспособности, в том числе надзор за ходом делопроизводства по банкротству физических и юридических лиц и выяснение причин неплатежеспособности.

В задачи института также входило бы расследование прекращающегося из-за отсутствия капитала делопроизводства, в том числе проведение аудитов и финансирование делопроизводства. Институт также занимался бы сбором лучших практик и консультировал разные стороны.

BNS