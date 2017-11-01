Окружной суд: Однополый брак не считается в Эстонии действительным

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Суд второй ступени аннулировал вынесенное в январе нынешнего года решение Таллиннского административного суда, обязывавшее департамент полиции и погранохраны предоставить вид на жительство гражданке США, состоящей в браке с гражданкой Эстонии. Таллиннский окружной суд решил, что браки, заключенные между лицами ондого пола, в Эстонии не считаются действительными, сообщил в четверг BNS пресс-секретарь суда.

Окружной суд указал, что когда в октябре 2015 года женщины заключили брак в США, постоянным местом жительства гражданки Эстонии была Эстония, а не США, где женщина временно находилась в рамках программы безвизового пребывания. Поскольку в Эстонии нет возможности заключать браки между лицами одного пола, то такой брак нельзя считать в Эстонии действтельным.

Заключившие брак в США женщины обратились с жалобой в административный суд, когда гражданка США подала в ходатайство о предоставлении ей срочного вида на жительство, чтобы переехать к супруге. Департамент полиции и погранохраны отказал в предоставлении вида на жительство, в числе прочего указав и на то, что в правовом пространстве Эстонии женщина не считается супругой гражданки Эстонии. Департамент отметил, что поскольку в Эстонии правовое определение в законе о семье не меняется, а закон об иностранцах не имеет соответствующего дополнения, нет и возможности предоставить вид на жительство для проживаения с супругой того же пола.

Административный суд в январе удовлетворил иск, обязав департамент полиции и погранохраны вынести новое решение по виду на жительство. Административный суд в своем решении опирался на тот факт, что в момент заключения брака местом жительства женщины были США, и истицы указывали, что по очереди живут в стране гражданства каждой из супруг, а семья была создана в период, когда супрруга-гражданка Эстонии проживала в США.

Окружной суд с этим выводом не согласился. Указывая на закон общей части гражданского кодекса, определяющий место жительства, суд пришел к точке зрения, что важнейшим факторов при определении места жительства является желание лица проживать в соотвествующем месте.

"Только три месяца пребывания в США не делают это государство местом [ее ] жительства. [Она] отправилась в СШЛА, сознавая, что согласно визовым правилам может находиться там только 90 дней. В США она не предприняла никаких шагов для того, чтобы каким-либо иным способом узаконить свое более продолжительное пребывание в этом государстве, в толм числе не ходатайствовала об иммгрантской визе, поскольку истицы решили жить в Эстонии",- говорится в решении окружного суда.

Поскольку в Эстонии невозможно заключить брак между лицами одного пола, в Эстонии невозможно считать такой брак действительным, конститировал окружной суд, отметив в числе прочего и то, что брак истиц сочли действительным, то это противоречило бы содержащемуся в конституции страны условию брака как союза междц мужчиной и женщиной. если бы в конституции страны указывалось условие.

Окружной суд согласился с департаментом полиции и погранохраны в том, что статьи Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека и практика Европейского суда по правам человека не предусматривают права на брак для однополых лиц. Государство должно обеспечить однополым партнерам при желании возможность совместного проживания и регистрации своего сожительства, однако это не должно происходить путем вступления в брак, говорится в решении суда.

Кроме того, окружной суд исходил и из того, что истицы не заключили договора о сожительстве, поэтому по эстонским законам их партнерство не зарегистрировано вообще никак.

Согласно действующему в Эстонии закону о совместном проживании двум физическим лицам независимо от пола разрешено заключать договор о сожительстве, но закон не рассматривает сожительство как брак, считают в суде.

BNS