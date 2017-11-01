Ратас подчеркнул потребность в укреплении программы Восточного партнерства

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Премьер-министр Юри Ратас в пятницу подчеркнул на саммите ЕС в Брюсселе потребность в укреплении программы Восточного партнерства.

«Восточное партнерство было приоритетом Эстонии еще до того, как мы инициировали программу в ЕС. Сейчас мы видим, что Восточное партнерство находится в сердце Европы», - сказал прибывший на проходящий в Брюсселе саммит ЕС по Восточному партнерству Ратас международной прессе.

Премьер-министр выразил надежду, что ЕС и шесть стран Восточного партнерства (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Армения и Азербайджан) могут найти на саммите в пятницу ответ на вопрос, как сделать программу Восточного партнерства еще сильнее и лучше как для ЕС, так и для народов шести стран-партнеров.

«Ясно одно — Восточное партнерство является приоритетом для всего ЕС», - сказал Ратас.

BNS