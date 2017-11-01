Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

РеспубликаРатас подчеркнул потребность в укреплении программы Восточного партнерства

Дата публикации: Сегодня, 11:00 Просмотренно: 29

Ратас подчеркнул потребность в укреплении программы Восточного партнерства

 

Премьер-министр Юри Ратас в пятницу подчеркнул на саммите ЕС в Брюсселе потребность в укреплении программы Восточного партнерства.

«Восточное партнерство было приоритетом Эстонии еще до того, как мы инициировали программу в ЕС. Сейчас мы видим, что Восточное партнерство находится в сердце Европы», - сказал прибывший на проходящий в Брюсселе саммит ЕС по Восточному партнерству Ратас международной прессе.

Премьер-министр выразил надежду, что ЕС и шесть стран Восточного партнерства (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Армения и Азербайджан) могут найти на саммите в пятницу ответ на вопрос, как сделать программу Восточного партнерства еще сильнее и лучше как для ЕС, так и для народов шести стран-партнеров.

«Ясно одно — Восточное партнерство является приоритетом для всего ЕС», - сказал Ратас.

 

 

BNS

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
восемь + семь (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все