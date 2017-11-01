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На кабинетном совещании в четверг правительство приняло решение о том, что повышение акциза на алкоголь в будущем году будет вдвое ниже планировавшегося.

На кабинетном совещании в четверг правительство обсуждало, отказываться ли от запланированного на февраль повышения акциза на алкоголь. Министерство финансов считает, что повышение крайне необходимо для того, чтобы предупредить возникновение налоговой бреши в 80 млн евро.

По словам премьер-министра Юри ратаса, правительство выслушало анализ Минфина и других ведомств, и можно подтвердить, что потребление алкоголя снизилось.

"Мы детально рассмотрели широкое эколномическое влияние, связанное с трансграничной торговлей. Кабинет решил, что в следующем году акциз на алкоголь можно повысить наполовину меньше планировавшегося – в отношении сидра и пива на 9 процентов, в отношении крепкого алкоголя на пять процентов",- сказал Ратас.

По словам министра финансов Тоомаса Тынисте, с уменьшением ставки повышения алкогольного акциза возникает налоговая брешь в 10 млн евро, которую планируется покрыть за счет поступления дивидендов.

BNS