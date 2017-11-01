Во Франции задержали шесть человек, готовивших атаку

Дата публикации: Вчера, 15:50 Просмотренно: 71



Французская полиция задержала шесть человек, подозреваемых в подготовке нападений на рождественском базаре в городе Реймс. Об этом сообщает газета l'Union.

По данным издания, задержания произошли во вторник и среду в Реймсе, а также в департаментах Об и Арденны.

Радиостанция France Info сообщила, что стражи порядка изъяли несколько единиц оружия. В сообщении говорится, что пока неизвестно, на какой стадии находилась подготовка теракта и была ли угроза реальной.

Расследование началось под руководством прокуратуры Реймса несколько дней назад. В течение недели телефоны подозреваемых прослушивались, за ними велось наружное наблюдение.

Традиционный рождественский базар в Реймсе откроется 23 ноября и будет продолжаться до 27 декабря.

В начале ноября в Швейцарии и Франции в рамках совместной антитеррористической операции были задержаны 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта. Один подозреваемый в связи с террористами был взят под стражу в Швейцарии, еще девять человек арестовали в Иль-де-Франс, Буш-дю-Рона и Приморских Альпах.