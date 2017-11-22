Умер Дмитрий Хворостовский

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Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер на 56 году жизни. Об этом сообщил РБК народный артист России, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. По словам Кобзона, Хворостовский умер в Швейцарии, сообщает "Медуза".

О смерти Хворостовского также сообщил РИА Новости певец Дмитрий Маликов, сославшись на поэтессу Лилию Виноградову, ”которая с ним очень была близка и которая была там с ним”. По данным Маликова, Хворостовский умер в Лондоне.

В 2015 году у Дмитрия Хворостовского была обнаружена опухоль головного мозга. Певец на несколько месяцев прервал концертную деятельность для курса лечения, но затем вернулся на сцену.

Дмитрий Хворостовский, родивший в Красноярске 16 октября 1962 года, был одним из самых известных оперных певцов в России и мире. Он, в частности, выступал в нью-йоркской Метрополитен Опера, лондонской Королевской опере Ковент-Гарден, миланской Ла-Скала, Венской и Берлинских государственных операх, Мариинском театре Санкт-Петербурга и других престижных оперных сценах. Хворостовский записал более 40 дисков.

Семья подтвердила сообщения о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Соответствующая информация опубликована на официальной странице артиста в фейсбуке, передает Gazeta.ru.

”От имени семьи Хворостовского мы с тяжелым сердцем сообщаем о кончине Дмитрия Хворостовского”, — говорится в объявлении.

Там также отмечается, что певец умер в окружении семьи в Лондоне.