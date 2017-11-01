Мэр эстонского городка заплатит каждому жителю вернувшемуся «домой» по 100 евро

Дата публикации: Сегодня, 10:30 Просмотренно: 352

Местные власти города Кейла (Эстония) запустили необычную кампанию - каждый человек, который до конца года зарегистрирует себя жителем Кейла, получит от города 100 евро. Таким образом самоуправление хочет вернуть налогоплательщиков, фиктивно прописавшихся в Таллинне ради возможности использовать бесплатный общественный транспорт.

По словам мэра Кейла Энно Фельса, бесплатный общественный транспорт Таллинна уже годами является непристойным оружием конкуренции, которое принуждает жителей соседних самоуправлений фиктивно регистрировать себя таллиннцами, пишет rus.postimees.ee со ссылкой на rus.err.ee.

«Поскольку подоходный налог является важной частью бюджета местного самоуправления, Таллинн продолжает тащить из бюджетов соседей те поступления, которые должны пойти на местные социальные нужды, защиту окружающей среды и для образовательных учреждений», - пояснил Фельс.

По решению городского управления Кейла, каждый зарегистрировавший себя до конца года жителем Кейла получит 100 евро чистыми на руки, а также все нынешние и вновь прописавшиеся жители Кейла примут участие в розыгрыше специального СПА-пакета в Сигулда - городе-побратиме Кейла и десяти призов размером 300 евро.

Кейла обещает каждому вернувшемуся в город жителю денежное вознаграждение.

tvnet.lv