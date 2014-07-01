Квартиры без дымовых датчиков опасны для всего дома

Дата публикации: Сегодня, 10:52

Сегодня начинается кампания Спасательного департамента, направленная на жильцов многоквартирных домов. Жильцы многоквартирных домом во многом зависят друг от друга. Например, если у соседа в квартире потоп, то скорее всего он затопит и вашу квартиру. Если у соседа отсутствует в квартире дымовой датчик, то это опасно для всех остальных жильцов дома.

По состоянию на 16 ноября текущего года в пожарах погибло 34 человека, из низ 15 в жилых домах. В жилых домах произошло 253 пожара, из них 97 в Таллинне и 55 в Ида-Вирумаа.

«В пожаре может пострадать ваше имущество и здоровье. Также пожар может закончится летальным исходом», - рассказал главный инспектор по надзору безопасности Юрий Маринец. По его словам для предотвращения пожара в многоквартирном доме необходим вклад как всех жильцов дома, так и квартирного товарищества, а исправный дымовой датчик позволит быстро обнаружить возгорание.

Пеэтер Лауринг – председатель квартирного товарищества со стажем. Он управляет 17 квартирными товариществами в Тапа, куда входит 572 квартиры. По его словам на собраниях товарищества темы пожарной безопасности затрагиваются только тогда, когда что-то случилось. Однако, он уверен, что эти темы надо поднимать до наступления несчастья. «Особенно я беспокоюсь за пожилых и одиноких людей, которые больше всего нуждаются в помощи», сказал Лауринг.

Спасательный департамент призывает все квартирные товарищества убедится, что во всех квартирах жилого дома установлен исправный дымовой датчик. Самые активные товарищества, принявшие участие в акции, получат в подарок огнетушитель, который установят им в доме на лестничной площадке.

По информации Спасательного Департамента