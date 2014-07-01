На Балтийском море ожидаются четырехметровые волны

Дата публикации: Вчера, 13:53

Порывистый ветер силой до 22 м/сек поднимает в субботу на Балтийском море волны до четырех метров, предупреждают синоптики.

По ообщению службы погоды в северной части Балтийского моря, на Финском заливе и в северной части Рижского залива юго-западный ветер 15, порывами 22 м/сек. Высота волны 2-4 метра, на заливах 1,5-3, в проливе Вянамере 0,7-1,5 метра.

В северной части Балтийского моря ветер юго-западный и южный, 10-15, порывами 20 м/сек. В субботу вечером ветер сменит направление на западное и северо-западное и ослабеет до 6-10, порывами 14 м/сек. В ночь на воскресеенье ветер преимущественно северо-западный, 4-9 м/сек. Высота волны 2-4 метра. По многим регионам дожди. Видимость от умеренной до хорошей.

В проливе Вяйнамери, северной части Рижского залив и на Финском ветер юго-западный и южный, 10-15, порывами 20 м/сек. В ночь на воскресенье ветер юго-восточный и южный ослабеет до 6-11, порывами 15 м/сек. Высота волны 1,5-3 метра, в проливе Вяйнамери 0,7-1,5 метра. По многим регионам дожди, ночью местами мокрый снег. Видимость от умеренной до хорошей.

BNS