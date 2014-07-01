Дата публикации: Вчера, 14:54

Пассажиры, которые пострадали в случае отмены и задержки рейса, теперь могут обратиться в международную стартовую компанию SKYCOP, которая посредством платформы на веб-сайте skycop помогает пассажирам получить компенсацию в размере до 600 евро.

По словам компании, во всем мире отменяются порядка 30 000 рейсов в месяц, а задержанных рейсов насчитывается в 20 раз больше. Каждый десятый европеец из 850 миллионов прибыл в пункт назначения с опозданием в связи с задержкой рейса или багажа.

Согласно данным SKYCOP, лишь 5% пострадавших пассажиров, которые запрашивают компенсацию, в итоге ее получают. По словам представителя компании, таким образом игнорируются права почти 8 миллионов пассажиров, и на большинство из них авиакомпании не обращают никакого внимания.

«Не секрет, что данную ситуацию используют как крупные, так и мелкие авиакомпании, игнорируя Регламент Европейского союза № 261/2004, касающийся прав авиапассажиров. По нашим данным, одни лишь европейские авиакомпании должны пассажирам свыше трех миллиардов евро, и эта задолженность растет с каждым днем. Авиакомпании намеренно вводят пассажиров в заблуждение о периоде рассмотрения требований по выплате компенсаций, затягивают процесс, используя всевозможные бюрократические методы, и находят иные лазейки, позволяющие избежать выплаты пассажирам предусмотренных им по закону денег», – пояснил исполнительный директор фирмы SKYCOP Мариус Стонкус.

На веб-странице SKYCOP компания создала четырехступенчатый инструмент для востребования компенсации, позволяющий авиапассажирам после проверки требования получить до 75% от полагающейся им компенсации. Таким образом, пользователи услуги могут быстрее вернуть свои деньги и избежать зачастую безнадежного процесса борьбы с юристами авиакомпании, отнимающего много времени и энергии.

«Наша цель заключается в том, чтобы отстаивать права пассажиров и помочь им получить компенсацию, которой лишились миллионы пассажиров. Мы хотели бы повысить осведомленность людей об их правах в случае отмены рейса или его задержки – всем стоит понять, что нельзя соглашаться на более дешевое предложение, чем предусмотренная компенсация, или вообще отказываться от возмещения. Необходимо добиться справедливости в отношениях между авиакомпаниями и пассажирами», – добавил Стонкус.

По словам исполнительного директора компании Skycop Мариуса Стонкуса, в результате такого поведения авиакомпаний убытки несут не только пассажиры, но и аэропорты. «Вызванный перегрузками риск в области безопасности, необходимость заниматься разгневанными пассажирами, организация размещения – это лишь малая толика тех услуг, которые ложатся на плечи аэропортов. Мы хотели бы снизить нагрузку аэропортов и обеспечить получение компенсаций всем сторонам, пострадавшим в результате деятельности авиакомпаний».

По информация от SKYCOP.