В возрасте 107 лет скончался старейший житель Эстонии Арвед Тамм

РеспубликаВ возрасте 107 лет скончался старейший житель Эстонии Арвед Тамм
Как сообщает rus.err.ee, во вторник, 14 ноября, ушел из жизни старейший житель Эстонии, таллиннец Арвед Тамм. Ему было 107 лет.
Тамм официально являлся старейшим жителем Эстонии с декабря 2015 года. Перед его глазами прошли многие исторические события - ему довелось жить в царское и советское время, он помнит Первую и Вторую мировые войны, рождение и восстановление Эстонской республики.
"Считайтесь с окружающими, помогайте людям, если им нужна ваша помощь. Не курите и не злоупотребляйте алкоголем, тогда будете жить долго", - посоветовал долгожитель в январе пришедшим поздравить его со 107-м днем рождения городским чиновникам.
На вопрос о самом важном событии в его жизни Тамм ответил лаконично: "Женитьба". По его словам, это было верное решение.
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