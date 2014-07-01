Около 1000 живущих в Эстонии носителей ВИЧ-инфекции не проходят никакого лечения

РеспубликаОколо 1000 живущих в Эстонии носителей ВИЧ-инфекции не проходят никакого лечения
Неделя мероприятий, посвященных теме ВИЧ, была открыта сегодня заседанием за круглым столом в Рийгикогу, участники которого обсуждали стратегию борьбы с опасной инфекцией.
«За последнее десятилетие Эстония проделала очень большую работу для остановки распространения ВИЧ, и мы можем сказать, что число новых случаев заражения ВИЧ уменьшается, а распространение вируса в группах риска снижается, но это ещё не означает, что опасность эпидемии миновала», – сказала учредитель и управляющая SA Koos HIV Vastu («Вместе против ВИЧ») Вилья Тоомаст.
«Постоянное тестирование является критически важным для сдерживании распространения ВИЧ. Ключевым моментом является максимально раннее выявление вирусоносителей. Также критически важно, чтоб все диагностированные пациенты начали лечение и не прекращали его, т.к. при эффективном лечении риск передачи инфекции крайне низок. Сейчас, главный вопрос заключается в следующем: поддержит ли госпрограмма по ВИЧ уже имеющиеся достижения и хватит ли нам финансовых ресурсов для остановки эпидемии».
«Одно из значимых событий в сфере ВИЧ – это переход финансирования лечения ВИЧ от Министерства социальных дел в Больничную кассу в 2019 году. Мы верим, что организованный круглый стол даст хорошую возможность обсудить с разными сторонами суть и последствия перехода», – сказал управляющий Союза производителей лекарств Рихо Тапфер.
Сейчас людей с положительным диагнозом на ВИЧ насчитывается в Эстонии около 5000, в этом году было зафиксировано 198 новых случаев. На конец октября лечение от ВИЧ получают 4075 человек. Это означает, что в Эстонии от 900 до 1000 человек знают о своем диагнозе, но не проходят лечение. Почти половина всех ВИЧ-положительных пациентов живут в Ида-Вирумаа, составляя 2,5% от местного населения.
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