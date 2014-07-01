Таллиннский аэропорт со среды закрывает парковку перед терминалом

Дата публикации: Сегодня, 13:09

Как сообщает rus.err.ee, в связи с подготовкой к строительству новой многоуровневой парковки Таллиннский аэропорт со среды, 15 ноября, закроет краткосрочную парковку, находящуюся перед пассажирским терминалом, и расширит на 400 автомобильных мест парковку А2, которая до этого была предназначена для парковки автомобилей на более длительный срок.

Утром в среду закроют проезд на основную парковку, припаркованные автомобили могут находиться там до 1 декабря, когда начнутся строительные работы.

Верхняя парковка перед терминалом останется открытой для такси и автомобилей, на которых в аэропорт прибывают пассажиры. Автобусы будут останавливаться перед нижним уровнем пассажирского терминала до 1 декабря, после чего автобусную остановку перенесут ближе к трамвайной.

Многоуровневая парковка, которая будет готова к началу 2019 года, рассчитана на 1100 автомобилей. Стоимость строительства – почти 13 млн евро.

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