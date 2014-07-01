Дата публикации: Сегодня, 12:58

Согласно проведенному фирмой Kantar-EMOR в начале ноября опросу, эстоноземельцы по-прежнему любят читать бумажные газеты, пишет Postimees.

Если последний подобный опрос, проводившийся в 2014 году, показал, что бумажные газеты читают 56 процентов населения, то в 2017 году этот показатель составил 58 процентов.

На вопрос, какие газеты люди за последнюю неделю читали или листали, 37,2 процента назвали Postimees, за ним следовали Ohtuleht (19 процентов) и Eesti Ekspress (15,2 процента).

Eesti Paevaleht за последнюю неделю просматривали 14,4 процента, Maaleht 13,3 процента, а Aripaev 10,8 процента респондентов. 42 процента заявили, что не читают бумажные газеты.

BNS