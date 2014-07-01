Дата публикации: Сегодня, 14:18

Как сообщает rus.err.ee, в компании Elron с 10 декабря начинают действовать новые цены на железнодорожные билеты. С этого же дня в юго-западном направлении добавится остановка Валдеку. В пятницу, 10 ноября, новые цены были опубликованы на домашней странице Elron.

"Цены на железнодорожные билеты вырастут в среднем на 5%. В большинстве случаев это значит, что рост цены на билет составит 10-20 центов, при этом, естественно, что и дальше будут действовать предлагаемые Elron скидки при использовании проездной карты и при покупке билета через Интернет", - пояснил менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Например, добраться на поезде из Таллинна в Нарву или Тарту будет на 10 центов дороже (11,50 вместо 11,40 и 10,60 вместо 10,50). Билет на экспресс-поезд до Тарту станет на 50 центов дороже (12,00 вместо 11,50). Как писал rus.err.ee ранее, будет пущен скоростной поезд и из Таллинна до Нарвы. На нем полный билет будет стоить 13 евро.

rus.err.ee