Зубные протезы будут с января стоить одинаково

РеспубликаЗубные протезы будут с января стоить одинаково
Начиная с января 2018 года для всех всех договорных партнеров Больничной кассы действует одна и та же цена на изготовление зубных протезов. Компенсацию можно получить только, если изготовитель протезов заключил договор с Больничной кассой. Эту информацию клиент может проверить в Больничной кассе.
"Фиксированный оговоренный список цен означает, что у всех договорных партнеров по всей Эстонии изготовление протезов находится в одном ценовой нише", - сказала руководитель отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн.
Начиная с 1 января 2018 года вступает в силу новый порядок компенсирования зубных протезов. Это значит, что компенсацию за зубные протезы можно будет получить только у тех зубных врачей, которые заключили с Больничной кассой соответствующий договор. Таким образом теперь при регистрации на визит к зубному врачу в новом году, обязательно нужно будет уточнять, есть ли у него договор с Больничной кассой и планирует ли он заключить договор, дающий его пациентам право на получение компенсации за зубные протезы.
"Компенсация или неиспользованный остаток компенсации не пропадет. Если у человека в конце 2017 года остаток компенсации за зубные протезы составил, например, 120 евро, он сможет его использовать и в 2018 году, просто сделать это будет можно только у договорных партнеров Больничной кассы".
Начиная с начала января 2018 года сумма льготы будет учитываться в счете за лечение непосредственно в момент оплаты услуг зубного врача. Для получения компенсации больше не нужно будет предоставлять Больничной кассы отдельное заявление после оказания стоматологической услуги, т.к. все расчеты теперь будут проходить непосредственно между изготовителем протезов и Больничной кассы.
Человеку, для которого еще действует период использования компенсации за протезы, важно знать, что счета за услуги протезирования, оказанные до 31 декабря 2017 года, можно будет предоставить вместе с ходатайством о компенсации только до 31 января 2018 года.
Сумма компенсации за зубные протезы теперь будет составлять 260 евро на три года. Компенсацию имеют право получить застрахованные пенсионеры по инвалидности, пенсионеры по старости, лица с частичной или полной потерей трудоспособности, а также застрахованные лица в возрасте старше 63 лет.
Оставшаяся неиспользованной часть суммы компенсации не переносится на следующий трехгодичный период.
Поворчим немного
Вандалы в супермаркете...
Нарвский супермаркет, час пик. Стою в довольно длинной очереди в кассу. ...
Дежурный по городу
Задай вопрос руководителю отдела культуры...
20 ноября встречу с прессой проведет Виктория Лутус....
В мире
Минобороны РФ обвинило США в прямой поддержке ИГ,...
Минобороны РФ выступило с очередными обвинениями в адрес западной коалиции во главе с США...
Испания обвинила Россию в дестабилизации ситуации во время...
В Испании подозревали, что "дезинформация и манипуляции" во время кризиса в Каталонии...
Есть анекдот!
Приходят к мужику в гости приятели...
Приходят к мужику в гости приятели. По дому сломя голову носится кот....
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 3-комн. квартиру на ул. Пушкина
3-комн. квартиру на ул. Пушкина, 49; 6 этаж; рядом расположены магазнин Prisma, школа и детский садик. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Покупаем подержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. Тел.: 58282298.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Дрова колотые и сложенные"
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Наполнитель/подстилка для кошек
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Берёзовые веники
Берёзовые веники, связаны по парам. Цена 3 евро. {Тел.} 55558967.
Ремонт обуви и заточка ножей не выходя из дома
Ремонт обуви и заточка бытового инструмента не выходя из дома. Курьер отвезет и привезет ваши вещи. {Тел.} 58391882.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Наши конкурсы
Мы объявляем новый конкурс!...
Мы объявляем новый конкурс: “Нарва — осени столица». ...
От редакции
Новый проект для наших читателей: "Место встречи". 1 выпуск...
Представляем вам еще одну нашу новацию: проект под названием «Место встречи»....
Проект "Важно знать". Первый выпуск...
Дорогие читатели! Сегодня мы начинаем наш новый проект «Важно знать»....
Выбор редакции
Мария Сморжевских-Смирнова, руководитель сразу двух музеев...
Заведующая отделом Таллиннского городского музея «Дом-музей Петра I и Таллиннский...
Аварийное отключение электричества: кто виноват и что...
В октябре, в городе Нарва, было несколько отключений электричества....
Руководители Нарвской больницы: «дайте нам правильный...
C ответами на вопросы выступили Олев Силланд и Пилле Летюка. ...