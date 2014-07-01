В Эстонии зафиксировали рекордно высокий уровень занятости за последние 20 лет

Дата публикации: Сегодня, 09:33

Как сообщает rus.err.ee, уровень безработицы в третьем квартале 2017 года составил в Эстонии 5,2%, уровень занятости - 72%.

Число трудозанятых лиц составило в третьем квартале 666 600. По сравнению с тем же периодом прошлого года это на 13 000 человек больше.

По сравнению с третьим кварталом 2016 года безработных стало меньше на 16 000 человек, а уровень безработицы снизился на 2,3%.

Всего в третьем квартале 2017 года в Эстонии было 36 500 безработных.

В третьем квартале 2017 года число неактивных на рынке труда составило 273 000 человек - это на 3100 меньше, чем в том же периоде прошлого года.

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