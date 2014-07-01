Президент Эстонии посетит Африку с четырехдневным рабочим визитом

Дата публикации: Сегодня, 09:09

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась в понедельник вечером с рабочим визитом в Африку, где она встретится с президентами Эфиопии и Руанды, а также с представителями Африканского союза.

Об этом сообщила пресс-служба президента Эстонии, передает портал новостей вещания.

В рамках визита, который продлится четыре дня, Кальюлайд сначала встретится с представителями Африканского союза. Президент Эстонии обсудит с ними актуальные вопросы отношений ЕС и Африки в контексте саммита ЕС-Африка, который пройдет в конце ноября во время председательства Эстонии в Совете ЕС.

Кальюлайд также встретится с президентом Эфиопии Мулату Тешоме для обсуждения отношений между ЕС и Африкой, предстоящего саммита, кампании Эстонии для получения места непостоянного члена Совета Безопасности ООН и вопросов миграции.

На встрече с президентом Руанды Полем Кагаме в дополнение к саммиту и кампании Эстонии в ООН будут обсуждаться двусторонние отношения и возможное сотрудничество с эстонскими предприятиями в сфере инфотехнологий.

Кальюлайд вернется в Таллинн в субботу, 18 ноября.

BNS