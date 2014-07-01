Сертификаты своих ID-карт обновили 223 000 человек

Дата публикации: Сегодня, 15:08

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К понедельнику сертификаты ID-карт обновили 223 000 человек.

Дистанционно успешно обновили свои карты 180 000 человек, в бюро обслуживания департамента полиции и погранохраны (PPA) – около 43 000 человек, сообщил департамент государственнной инфосистемы (RIA).

«Нагрузки сравнительно низкие, например, в сутки дистанционные обновления удерживаются в пределах 6000-7000. Поэтому тем, кто еще не успел обновить сертификаты, стоит сделать это с помощью компьютера, поскольку очередей нет», - сказала BNS пресс-секретарь RIA Хелен Ульдрих.

Поздним вечером 3 ноября государство приостановило действия сертификатов примерно 760 000 ID-карт. Все ID-карты с необновленными сертификаты будут по-прежнему действительны в качестве удостоверения личности. ID-карты с приостановленными сертификатами по-прежнему можно обновить в бюро обслуживания PPA и дистанционно. Сертификаты можно обновлять до 31 марта.

Риск касается примерно 800 000 ID-карт, в том числе digi-ID, карт э-резидентов и карт вида на жительство. Риск не касается mobiil-ID и выданных до октября 2014 года карт.

В начале сентября правительство, RIA и PPA сообщили, что чешские ученые выявили риск безопасности ID-карты. Насколько известно на данный момент, риск не реализовался в отношении ни одной конкретной карты. На данный момент закрыта база данных публичных ключей ID-карты, поскольку без публичного ключа этот риск использовать невозможно.

BNS