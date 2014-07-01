У кинофестиваля PÖFF нет денег на перевод фильмов на русский и эстонский языки

Дата публикации: Сегодня, 12:28

Каак сообщает rus.err.ee, таллиннский кинофестиваль темных ночей (PÖFF) начинает собирать пожертвования на развитие фестиваля. Деньги нужны в том числе для того, чтобы переводить демонстрируемые в рамках фестиваля фильмы на русский и эстонский языки.

Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщила пресс-служба фестиваля, отметив, что на данный момент на эстонский и русский переведена примерно одна треть фильмов PÖFF.

"PÖFF – это международный кинофестиваль, и официальным языком фестиваля является английский, поэтому из-за нехватки средств большая часть фильмов до сих пор не переводилась на эстонский и на русский языки. Мы хотим быть ближе к публике в нашей стране: истории, рассказываемые в фильме, должны быть максимально понятны зрителю", -рассказала программный руководитель и директор PÖFF Тийна Локк.

"Перевод каждого фильма – это заметные расходы, которые нельзя покрыть только высокой ценой на билеты", - добавила она.

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