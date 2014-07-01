Отцом года в Эстонии стал житель Ида-Вирумаа Меэлис Сибритс

Дата публикации: Сегодня, 00:32

Как сообщает rus.err.ee, Эстонский Cоюз женщин Эстонии в воскресенье, 12 ноября, присудил звание "Отец года" Меэлису Сибритсу. Вместе со своей супругой он вырастил шестерых детей - четырех дочерей и двоих сыновей.

На торжественном мероприятии в Концертном зале "Эстония" президент Союза женщин Сийри Овийр от имени организации объявила, что звание "Отец года" в этом году присуждается 61-летнему Меэлису Сибритсу, проживающему в деревне Аа волости Люганузе Ида-Вируского уезда.

По ее словам, Сибритс - это рабочий с золотыми руками.

По словам самого Меэлиса Сибритса, получить данный титул - большая для него часть.

Союз женщин Эстонии присуждает титул "Отец года" с 1998 года.

Титула "Отец года" может быть удостоен гражданин Эстонии, в чьей семье растут не менее двух детей и кто является примером для общества как на профессиональном поприще, так и как прекрасный семьянин.

rus.err.ee