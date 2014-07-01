С января жителям Эстонии придется рассчитывать свой доход на целый год

Дата публикации: Сегодня, 00:20

Как сообщает rus.err.ee, изменения в действующей системе налогообложения вступят в силу с 1 января 2018 года. Это означает, что жителям Эстонии придется рассчитывать свой приблизительный годовой доход, отметила главный специалист налогового отдела Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг.

"Новая система подразумевает умение человека рассчитать свой доход на год или хотя бы спрогнозировать. Конечно, до цента невозможно будет просчитать, например, если у человека несколько работодателей или другие источники дохода. То есть он должен будет рассчитать, спрогнозировать и определить именно ту сумму не облагаемого налогом дохода, которая будет актуальна именно для него", - говорит Клеттенберг.

Помимо вышесказанного каждому работнику необходимо будет определить, какие из его доходов облагаются подоходным налогом, и соответственно, будут добавлены к общему годовому доходу. Например, к ним относятся: зарплата, премия, дивиденды, компенсация по болезни и доход полученный от аренды имущества. Сомневающиеся на счет того, облагается ли налогом так или иная часть их дохода, могут уточнить вопрос на сайте Налогово-таможенного департамента.

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