Осиновский: нарвским центристам плевать на законы

Дата публикации: Сегодня, 10:25

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский. Фото из архива "ВП"

«Как можно доверять городскому собранию, которое плюет на законы?» - так отреагировал председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский на новость о том, что центристская коалиция Нарвского городского собрания не пускает в профильные комиссии членов оппозиционной фракции «Наша Нарва». «Это противоречит не только Закону об организации местного самоуправления, но и Конституции».

На этой неделе в Нарвском городском собрании выбирали членов депутатских комиссий. Из восьми депутатов оппозиционной фракции «Наша Нарва» пятеро не вошли ни в одну комиссию. Их кандидатуры просто не были поддержаны центристами, которых в горсобрании большинство.

«Получается, что центристы за счет своего большинства просто не дают реализовать мандат, доверенный избирателями оппозиции. Ведь работа в профильных комиссиях – это неотъемлемая часть обязанностей членов горсобрания, а «Нашей Нарве» просто не дают их выполнять. Со стороны центристов это не просто незаконное поведение, но и неуважение к тем избирателям, которые голосовали не за них», - считает лидер социал-демократов Евгений Осиновский.

По словам Осиновского, именно социал-демократы боролись за то, чтобы работа местных собраний соответствовала принципам демократии. Еще 10 лет назад соцдемы инициировали законопроект, согласно которому у каждого депутата городского или волостного собрания есть право участвовать в работе как минимум одной комиссии. Кроме того, в этом году вступила в силу и поправка, которую внес член Социал-демократической партии Яак Аллик. Согласно изменениям, при формировании комиссий нужно учитывать представителей разных партий и избирательных союзов в пропорциональном объеме. О том же говорит и комментированное издание Конституции Эстонской Республики – по оценке правоведов, Основной закон обеспечивает представителям меньшинства право участвовать в работе городских и волостных собраний на равных основах с большинством.

«Проблема подавления оппозиции не нова: еще в 2007-ом году тема обсуждалась на уровне канцлера права. В результате законодательство было приведено в порядок – не допускать оппозиционеров к работе в комиссиях нельзя. Очень жаль, правда, что для нарвских центристов буква закона ничего не значит», - заключает Евгений Осиновский.

По информации СДПЭ