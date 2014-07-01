Арестованный в Нарве агент ФСБ учился в Эстонии на программиста

Дата публикации: Сегодня, 09:56

По данным российского портала новостей 47news, арестованным КаПо по подозрению в кибер-шпионаже является 20-летний студент из Кингисеппа, передал портал новостей ERR в субботу.

Об этом порталу 47news рассказали российские дипломаты в Эстонии поздно вечером 10 ноября, комментируя предстоящую 13 ноября встречу сотрудника посольства России в Эстонии с задержанным.

По данным портала, Васильев с 16 до 19 лет учился в эстонском колледже. Потом год работал в России, в 19 лет вернулся и поступил в институт на программиста. В Эстонии находится по ученическому виду на жительство.

По словам матери Алексея Васильева Елены, он окончил девять классов кингисеппской школы, поступил в колледж Силламяэ учиться на программиста, а затем продолжил учебу в Кохтла-Ярве и планировал работать по профессии. Учёбу в Эстонии выбрал потому, что обучение было бесплатным.

Как ранее сообщало информагентство BNS, в понедельник российский консул встретится с задержанным в Нарве гражданином России, которого Эстония обвиняет в шпионаже.

На минувших выходных сотрудники полиции безопасности (КаПо) задержали на Нарвском погранпункте направлявшегося в Россию мужчину, который подозревается в работе в качестве агента Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ).

В понедельник Харьюский уездный суд по просьбе прокурора дал санкции на арест российского гражданина.

Мужчина подозревается в совершении в качестве агента ФСБ ненасильственных действий в отношении эстонского государства и подготовке компьютерного преступления. По сообщению госпрокуратуры, целью действий мужчины были госучреждения Эстонии.

BNS